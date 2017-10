Azzorre, giardini in mezzo all’Atlantico

“Monti di fuoco, vento e solitudine”: così, nel Cinquecento, uno dei primi viaggiatori portoghesi descrisse le Azzorre. Nove isole in mezzo all’Oceano Atlantico che affascinano e stupiscono per la loro bellezza selvatica, per i loro contrasti, per la loro natura rigogliosa. Comodamente raggiungibili da Lisbona e luogo ideale per fare dei facili trekking che consentono di vivere appieno la varietà e la ricchezza del loro paesaggio. Di origine vulcanica, l’arcipelago, che comprende numerosi isolotti disabitati, è anche il luogo adatto per avvistare i cetacei, alcuni stanziali ed altri migratori, tra cui la balenottera azzurra. L’ideale punto di partenza è l’isola principale per estensione e per importanza economica, quella di Sao Miguel, dove vale la pena di fermarsi qualche giorno. Numerose infatti sono le sue attrazioni, molte delle quali strettamente collegate alla sua origine vulcanica. Tra queste, la Valle di Furnas. Qui l’attività geotermica si manifesta attraverso spettacolari fumarole, pozze fangose che ribollono e sorgenti di acqua sulfurea. Come la piscina termale di acque giallastre del Parco Terra Nostra, dove è possibile immergersi, circondati da un curatissimo giardino botanico ricco di fiori e piante delle più varie specie. Già, perché una delle caratteristiche delle Azzorre è proprio la natura rigogliosa, di un’incredibile ricchezza. Il clima particolare, dovuto alla posizione geografica, e il terreno lavico fanno sì che a una flora di tipo mediterraneo si sovrapponga una vegetazione tropicale. Basta percorrere i sentieri che conducono alla Lagoa do Fogo (con la sua spiaggia bianca) o alla Caldeira das Sete Citades (una quindicina di laghetti vulcanici) per rendersene conto. In pochi chilometri si alternano verdi pascoli, coltivazioni di te, pini, banani, ananas, felci, fiori di tutti i colori, tra cui splendide ortensie (simbolo delle isole), le cui siepi dividono gli appezzamenti. Comodi percorsi pedonali consentono di fare il giro sulla cresta dei vulcani: da una parte l’infinito orizzonte oceanico, dall’altra le lagune con i loro violenti colori tra l’azzurro e il verde. Incredibile spettacolo di una natura che sa sempre stupire. E non smette di farlo cambiando isola. Anche a Sao Jeorge, lunga e sottile, l’altopiano interno è ricco di verdi prati, boschi di castagni, faggi ed eucalipti che nascondono ruscelli di acqua limpida con le loro rinfrescanti cascate, piante di caffè, azalee e calle selvatiche. Belli anche quei tratti di sentiero che costeggiano il mare, su coste spesso alte e rocciose, e che raggiungono villaggi dove le case, intonacate di bianco e decorate con pietra lavica nera, regalano un contrasto cromatico suggestivo. Davvero magica l’atmosfera dell’isola Pico, dominata dall’omonimo vulcano, uno scosceso cono perfetto alto quasi 2500 metri. In molti punti la nera lava domina il paesaggio, come a Cachorro, dove si è consolidata proprio a contatto dell’acqua dell’oceano, creando archi, grotte, gallerie. E di lava sono fatti anche i muretti che ancorano al terreno le vigne e aiutano l’uva a maturare: questa pratica agricola è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità. Tra questi piccoli fazzoletti di vigneti svettano, con le loro pale, dei rossi mulini a vento, degli alberi da frutto, soprattutto fichi, e dei contorti pini marittimi. I villaggi, quasi tutti lungo la spettacolare costa nera, hanno le caratteristiche case costruite di pietra lavica, imbiancate di calce. Anche nel pittoresco piccolo porticciolo di Madalena, da cui partono i traghetti per raggiungere l’isola Faial. Imperdibile l’escursione al vulcano Capelinhos con la sua colata di cenere che è arrivata fino al mare, seppellendo tutto quello che ha incontrato sulla sua strada, tra cui l’antico faro di cui ora emergono solo i piani alti. In un paesaggio spettrale si attraversano le dune nere, fino a giungere sulla vetta dove è posizionato un osservatorio per l’avvistamento dei cetacei. Mentre un vento impetuoso impedisce quasi di camminare, la memoria vola ai racconti di Tabucchi e di Melville, in cui si narrano le storie dei balenieri che da queste isole sono partiti o sono passati. E allora bisogna scendere ad Horta, cittadina cosmopolita dall’aspetto coloniale, e perdersi nel labirinto di casette cubiche di Porto Pim (“sicuro”), la baia che per lungo tempo fu il quartier generale dei cacciatori di balene. Il suo passato “glorioso” aleggia ancora nell’aria, così come, su tutte le Azzorre, aleggia il mito di Atlantide, perché proprio queste isole sarebbero le ultime terre emerse del leggendario continente che non c’è più.

