Back To Mine – Talvin Singh

Back To Mine - Talvin Singh "Back To Mine", ovvero compilation in cui i brani sono scelti ogni volta da musicisti che diventano dj, rivelando i propri gusti personali. Nel caso di Talvin Singh, uno dei massimi esponenti del cosiddetto Asianbeat, la raccolta si muove lungo il sentiero del crossover tra elettronica "spinta" e suoni dell'Asia. Tra gli artisti selezionati troviamo Craig Armstrong, Nusrat Fateh Ali Khan remixato dai Massive Attack, Trilok Gurtu e Ali Farka Toure. 01. Weather Storm 02. Dance 03. Song Of Sand II 04. Delta 05. Cave Of Angels 06. Kabhi Unke Milan Ke Asha Ne 07. Om 08. Lost Blue Heaven 09. Kalpa Taru 10. Monsoon 11. Mali Dje 12. W30 13. After- Atjazz Remix 14. Mustt Mustt -