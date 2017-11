Bagno del tronco con frizione in idroterapia

Ideato da Luis Kuhne, uno dei principali sostenitori e divulgatori dell'idroterapia, questo bagno del tronco con frizione dà risultati eccellenti in molte malattie: fa scendere la temperatura corporea per cui può essere applicato con profitto in tutte le forme acute e febbrili. Questo trattamento è particolarmente raccomandato nella stagione calda quando l'organismo reagisce meglio. I bagni del tronco di lunga durata (30-60 minuti) con l'acqua calda o tiepida, accompagnata da un'appropriata frizione, hanno una forte azione calmante e quindi sono molto indicati negli stati di sovreccitazione nervosa. È necessaria una vasca o un altro recipiente sufficientemente grande per poter contenere il tronco del paziente (escluse braccia e gambe) oltre l'acqua necessaria a coprirlo. Durante il bagno si friziona l'addome con una tela ruvida di canapa grezza in direzione dall'ombelico verso l'alto e da entrambi i lati del corpo. Questo bagno dà migliori risultati se effettuato con l'acqua fredda, ma è ovvio che esso può essere effettuato solo dalle persone sufficientemente robuste che possono contare su una reazione corretta (non bisogna provare sensazioni di freddo al termine del bagno). Le persone sensibili al freddo possono, almeno all'inizio, utilizzare acqua tiepida. Nei casi di malattie ai reni o alla vescica non si possono effettuare bagni del tronco freddi senza l'indicazione del medico. Lo stesso avvertimento vale per i malati di cuore, di anemia grave, ecc..mentre invece, se effettuati con acqua calda questi bagni calmano le coliche renali, epatiche, intestinali, ecc.., nonché i dolori mestruali, le diarree dolorose e disturbi del genere. In caso di disturbi cronici si consiglia di effettuare questi bagni una o due volte al giorno; in presenza di febbre possono venire effettuati più spesso.

Sonia Tarantola