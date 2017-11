Bambine cattive

Tre racconti in questo libro. Tre giovani donne. Dalla più piccola alla più grande. Dall'infanzia all'adolescenza. Tutte e tre vivono e soprattutto vedono il mondo con una sensibilità particolare. Tutte e tre filtrano l?esistenza con il proprio cuore giovane e bonariamente ingenuo. Agata, una bambina di sei anni, vive in una masseria. E? una bambina sola, che vede normali e buoni, situazioni e atteggiamenti che di normale e buono hanno ben poco. Lucia, di undici anni, decide dopo aver visto come vive la zia con le amiche, di voler fare la prostituta da grande. E lo annuncia, soddisfatta, ai genitori durante un pranzo domenicale. Elvira, la più grande, di vent?anni, è combattuta tra l?amore per fede, la sua vocazione e l?amore per un padre che le incute troppo timore. Sono storie di giovani ragazze che attraversano l?infanzia e l?adolescenza con un candore speciale, con purezza. Eppure tutta questa purezza nei racconti sfocia in situazioni ambigue e agli occhi del lettore dure da sopportare. Perché? La scrittura candida e immediata di Alessandra Dragone fa da contraltare alle tematiche che vengono affrontate. Intense, spesso pesanti e scomode. E? la solitudine delle protagoniste che viene sottolineata. Sono gli interrogativi di bambine e adolescenti il comun denominatore dei racconti. Un libro da leggere per pensare all?infanzia e all?adolescenza con più attenzione. Perché i bambini, spesso non sono ?cattivi?, ma drammaticamente soli. Silvia Passini