I bambini al museo diventano artisti con “Disegniamo l’arte”

Portare i bambini al museo senza temere che si annoino, si lamentino e facciano i capricci è possibile. Sempre più spesso i musei italiani predispongono aree ad hoc per i piccoli visitatori in modo che anche loro si sentano coinvolti e partecipi nel mondo dell'arte. Nelle opere stesse. Percorsi mirati, laboratori di ogni genere, visite che seguano il loro punto di vista. Così, questo week end, in alcuni musei della Lombardia al via la prima edizione del progetto Disegniamo l'arte che vuole far diventare i bambini protagonisti, quasi artisti.

I bambini al museo disegnano l'arte

I musei coinvolti