Bambini malati? Si curano così

Le prime malattie del nostro bambino ci preoccupano, anche quando sono lievi e prive di conseguenze come i piccoli disturbi di stagione. Ancora non sa parlare ed è difficile capire di cosa ha bisogno e qual è il suo disagio, che esprime spesso con un pianto disperato. Naturalmente la prima cosa da fare è consultare il pediatra, ma noi genitori come possiamo intervenire per farlo stare meglio? E come possiamo curarlo, somministrandogli le medicine prescritte dal medico? Piccole accortezze di grande effetto La prima vera cura è la nostra tranquillità: per un bambino anche un semplice raffreddore è fonte di timore e conta su di noi per essere rassicurato. Non dimentichiamoci che sente lo stato d'animo di chi li circonda e se ci facciamo prendere dall'ansia o dal panico aiutarlo sarà più difficile. Anche le condizioni ambientali circostanti sono importanti: riduciamo al minimo i rumori, spegnendo musica o televisione o perlomeno abbassandone il volume. Invece, la voce di mamma e papà è rassicurante, quindi parliamogli, cantiamo per lui sottovoce, teniamolo vicino a noi, prendiamolo in braccio senza timore di "viziarlo". Curiamo l'igiene, sua, nostra e dell'ambiente in cui viviamo. Laviamoci le mani e riscaldiamole sfregandole tra loro prima di toccare nostro figlio. Cambiamo l'aria alla sua stanza, anche se fuori fa freddo: basta farlo portando prima il bambino in un'altra camera, aspettando che la temperatura torni tiepida prima di riportalo nella sua. A proposito di cibo… Durante la malattia è bene rispettare le esigenze del bambino in fatto di alimentazione: non forziamolo se non ha appetito. Piuttosto, soprattutto se ha febbre, raffreddore, diarrea, curiamo la sua idratazione dandogli spesso da bere. Non preoccupiamoci se diventa inappetente: la convalescenza sarà il momento giusto per stimolarlo a mangiare di più, per recuperare le forze. Se prende ancora il latte al seno della mamma, assecondiamo le sue richieste anche se significa allattarlo più spesso, tranne che quando ha disturbi al pancino. Ma attenzione: non sempre il pianto di un neonato è una richiesta di cibo, cerchiamo di distinguere quando cerca coccole, ha freddo o sonno, oppure è infastidito dai sintomi della malattia, per evitare di rispondere a ogni segnale di disagio offrendo cibo. Come fare a dargli le medicine? Se il pediatra ha prescritto dei farmaci, a un bimbo così piccino sembra impossibile somministrarli. In realtà basta mettere in pratica qualche piccola accortezza. Prima di tutto, bisogna tenere pulite e calde le superfici su cui appoggiamo il bambino, e anche le nostre mani prima di toccarlo. Occorre distrarlo e rassicurarlo: per riuscirci, i modi suggeriti all'inizio sono più che mai utili, soprattutto parlare a nostro figlio con voce calma o cantare per lui.