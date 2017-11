Bambini: lo sviluppo del cervello dipende dall’amore materno

L'amore e le attenzioni della madre possono favorire i bambini nello sviluppo del cervello. A dimostrarlo è un nuovo studio condotto dalla Washington University e pubblicato online sulla rivista scientifica Pnas Proceedings of the National Academy of Sciences. La ricerca, effettuata su 127 bambini seguiti durante un periodo abbastanza lungo (dall'età prescolare fino all'inizio dell'adolescenza), ha evidenziato che i bambini che hanno ricevuto un supporto materno superiore alla media presentano uno sviluppo dell'ippocampo superiore anche del doppio rispetto agli altri.

Cervello e crescita emotiva

Reazioni sotto stress