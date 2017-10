Bambini e raffreddore

In caso di raffreddore o influenza, malattie virali ad andamento benigno, fastidiose ma a decorso abbastanza veloce, non c'è cura, non c'è antibiotico in grado di agire, solo l'organismo può, con le proprie risorse, far fronte a questo tipo di malattie. Se non è possibile attaccare direttamente il virus è però possibile, attraverso l'alimentazione, rendergli la vita difficile, anzi invivibile, inadatta alla sua riproduzione. A tale scopo è fondamentale consumare alimenti integri e biologici; orientarsi verso uno stile alimentare di tipo mediterraneo, che porti a ridurre al minimo il consumo di alimenti di origine animale; dare la preferenza alle proteine di origine vegetale; consumare quotidianamente alimenti freschi di stagione; evitare gli alimenti raffinati; condire con olio extravergine di oliva pressato a freddo e di qualità garantita biologica; limitare il consumo di grassi saturi alla quantità necessaria a coprire il fabbisogno giornaliero; limitarsi nel consumo di sale. Per insaporire gli alimenti usare erbe aromatiche L'alimentazione più adeguata a un bambino raffreddato è quella a base di alimenti vegetali: cereali, ortaggi, legumi, erbe aromatiche, frutta. Per favorire un rapido miglioramento della situazione si consiglia di eliminare dal menu latte e derivati, carne, prosciutto e altri alimenti di origine animale, nonché merendine industriali, dolci in genere, coca cola e bevande industriali. Il bambino potrà bere succhi di frutta senza zucchero aggiunto, spremute di agrumi, centrifughe fresche di frutta e verdura e mangiare frutta fresca di stagione, frutta cotta con semi di finocchio, e così via. Molto utili sono anche tisane a base di origano, zenzero e timo; succhi di arance, succo di carote, mele e mirtilli; brodi vegetali a base di carote, finocchi, lattuga, cicoria, sedano, alghe, ecc.; cereali cotti in brodo vegetale con aggiunta di erbe aromatiche come rosmarino, salvia, origano, alloro, ecc.; formaggio di soia con porri, cipolle, zenzero, ecc.; decotti di kuzu , té bancha, decotti di semi di finocchio, infusi di melissa e altro ancora. Anche l'utilizzo di erbe come aneto, anice stellato, zafferano, finocchio e così via e di integratori come ad esempio lievito di birra, fermenti lattici o clorofilla sono efficaci nelle malattie da raffreddamento. Giulia Fulghesu Psicologa e dietista