Barack Obama pigia a fondo l’acceleratore dell’auto elettrica

Il presidente americano Barack Obama ha annunciato un cospicuo piano di stimolo da destinare al settore automobilistico plug-in: l'annuncio arriva dal Southern California Edison's electric vehicle garage di Pomona che dal 1993 lavora sullo sviluppo di auto non inquinanti con prototipi a idrogeno e a batteria. "E' sempre piacevole uscire ogni tanto da Washington - ti ricarica le batterie" ha scherzato Barack Obama. Il suo stimulus plan destinato allo sviluppo dell'industria delle auto a trazione alternativa è composto, secondo fonti della Casa Bianca raccolte dal Boston Globe: - 1,5 miliardi di dollari per i produttori di batterie di nuova generazione - 500 milioni di dollari per la componentistica - 400 milioni di dollari per prototipi e prove su strada. Parte dello stanziamento sarà destinato del Dipartimento dell'Energia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la mobilità plug-in, una rete di stazioni di ricarica che possa ricoprire efficacemente il territorio e corsi di formazione specifici. "Le case automobilistiche americane stanno attraversando una dolorosa fase di ritaratura, riqualificando e reimmaginando loro stessi per rendere il settore competitivo e vincente, dal momento che milioni di posti di lavoro dipendono da esso", ha affermato Obama. "Possiamo lasciare che le auto del futuro vengano ideate all'estero o possiamo crearle qui negli Stati Uniti, costruendo le fondamenta per una prosperità duratura". "Questo investimento - ha sottolineato il presidente - non solo ridurrà la nostra dipendenza dal petrolio straniero, ma rimetterà americani al lavoro, posizionando i produttori americani all'avanguardia dell'innovazione e del cammino per risolvere le nostre sfide energetiche". Facendo eco alle osservazioni espresse durante il suo discorso al Congresso il mese scorso, il presidente ha rimarcato che l'obiettivo USA è mettere sulle strade americane un milione di auto eco-compatibili entro il 2015. Il pacchetto lanciato prevede anche la concessione di sgravi fiscali per 7.500 dollari per gli americani che sceglieranno di acquistare veicoli ecologici di prossima generazione.