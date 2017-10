Conoscete la Barbagia? L’autunno è perfetta per scoprirla

Potete dire di conoscere l'entroterra della Sardegna quanto il suo mare? Un'occasione per rimediare capita in autunno, una stagione insolita per visitare l'isola, ma che proprio per questo regala scoperte inaspettate, dai colori ai profumi, dalle tradizioni locali ai prodotti tipici della gastronomia e dell'artigianato. Autunno in Barbagia è la rassegna che propone di abbandonare la costa e addentrarvi nel cuore della terra sarda: la 17esima edizione è iniziata il 1° settembre e si protrarrà fino al 17 dicembre con 32 paesi, tra cui i quattro nuovi (Ottana, Orotelli, Oniferi e Ortueri), che a turno durante i fine settimana aprono ai visitatori le loro cortes, i tipici cortili delle case antiche, con un invito che non si può non cogliere: "A lu connosches su coro de sa Sardigna?" (Conosci il cuore della Sardegna?).

Ottobre in Barbagia

Orgosolo e Lollove (14-15 ottobre)

Sorgono e Belvì (21-22 ottobre)

Aritzo e Ottana (28 e 29 ottobre)

