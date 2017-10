Barcellona: green city

Barcellona è situata sulla costa mediterranea della Spagna, si collega con la riviera francese e poi quella italiana. Il comune di Barcellona si distingue per l'impegno verso le energie rinnovabili, in particolare il solare. Dal 2000, tutti gli edifici devono avere l'approviggionamento d'acqua calda per il 60% da energia solare. L'Agència d'energia de Barcelona, un consorzio nato per rispondere all'Agenda 21 e ai trattati internazionali dei vertici di Kyoto, Johannesburg, Aalborg e Rio de Janiero, è impegnata in campagne di sensibilizzazione sul risparmio energetico, nello sviluppo di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici e nelle installazioni per produrre energia pulita. Nel 2004 viene riqualificata una zona portuale di Barcellona, dove nasce una passeggiata mare, il Parc del Forum, costellata da edifici progettati da architetti di provenienza internazionale. La struttura più importante in questo lungomare è l'impianto fotovoltaico Pergola Solar del Forum. L'impianto sfrutta la radiazione solare, così abbondante nei Paesi mediterranei, e risponde ai fabbisogni energetici della città. Come da suo nome la Pergola offre ombra, mentre un'altra struttura vicina, sempre coperta da pannelli solari, diventa luogo ideale per feste, mercati, e concerti, come il festival Primavera Sound. Nel suo impegno per lo sviluppo economico tenendo conto delle nuove tecnologie sostenibili il comune di Barcellona ha dato vita all'iniziativa 22@Barcelona. Progetti innovativi presentati da imprese emergenti sono collegati con spazi adatti nella vasta zona ex-industriale di Poblenou. La visione è quella di trasformare i luoghi abbandonati all'interno di questa zona, e renderla luogo dove convivano abitazioni residenziali, spazi verdi e imprese innovative. In questo modo un territorio segnato dalle industrie del secolo scorso acquisisce nuova vita e diventa un polo di tecnologie pulite. Gli edifici storici delle industrie di una volta sono conservati, e nel contempo prendono casa università, istituti di ricerca e di applicazione delle nuove tecnologie. Quindi l'appuntamento è a colazione una volta al mese per essere aggiornati sugli sviluppi di 22@Barcelona, ma anche per ascoltare esperienze e interventi sull'economia prendendo spunto dall'innovazione sostenibile. Il progetto 22@Barcelona si propone, inoltre, di creare le condizioni per lo scambio d'informazione e per la comunicazione fra professionisti, e infine di essere utile anche per le famiglie, a cui sono destinati spazi e progetti specifici per l'accesso ai mezzi tecnologici, d'istruzione e conoscenza. Un progetto audio-visivo, per esempio, vuole tracciare la memoria storica degli anziani che hanno sempre vissuto in quella zona. Come molte altre città europee che valorizzano l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani, a Barcellona esiste il sistema Bicing che permette a migliaia di persone di spostarsi senza l'uso della macchina e senza inquinare. Bicing è stato introdotto nel 2007 e la sua richiesta come mezzo di trasporto è sempre in crescita. Con un abbonamento annuo minimo si ha l'uso di una bicicletta quando se ne ha bisogno, con apposite stazioni dove prenderla e lasciarla. Dal momento della sua introduzione fra le vie della metropoli spagnola, il sistema basato sulla condivisione ha riscontrato non solo successo ma ha contribuito ad eliminare il problema dei furti di bicicletta. Infine, non si può parlare di Barcellona senza menzionare la sua architettura. A Barcellona si respira la visuale dei palazzi del suo architetto più famoso Antoni Gaudì. La creatività di Gaudì è decisamente il patrimonio di architetti non solo catalani. Vicino all'aeroporto di Barcellona si può ammirare il mercato dei fiori, Mercabarna Flor, un edificio dai colori spiccanti dove è stato studiato il binomio umidità e temperatura per la conservazione dei fiori, progettato dall'argentino Willy Muller. L'ispirazione di Gaudì arriva fino a Rio de Janeiro in Brasile, dove troviamo il Faro Berimbau progettato dal catalano Luis de Garrido con criteri sostenibili come la ventilazione naturale, il ciclo dell'acqua chiuso, l'energia solare. Visualmente il Faro incorpora la maestosità, la sinuosità e i colori di un edificio di Antoni Gaudì a Barcellona, anche se si ispira come forma allo strumento di percussione brasiliano omonimo. BIGINO Attraverso la valorizzazione dell'ambiente costruito con interventi che tengono conto del risparmio energetico, idrico e della riduzione di emissioni si può ottenere una migliore qualità della vita. A Barcellona si è scelto di sfruttare l'energia solare che si trova in abbondanza, e ogni edificio deve adeguarsi o essere costruito con impianti appositi. Inoltre, una zona ex-industriale della città è destinata a essere un laboratorio urbano, 22@Barcelona, per idee di economia basata su criteri e tecnologie sostenibili, e su cui si potrebbe sviluppare una visione di comunità. Un pezzo di lungomare di Barcellona ospita il più grande impianto solare d'Europa, fornendo 444kw di energia elettrica con i sui 2668 moduli monocristallini. DA VEDERE Il parco cittadino La Ciutadella, al suo interno si trovano angoli dove sostare e trovare attimi di relax. I sentieri del parco portano a luoghi da visitare come lo Zoo de Barcelona, il Museu de Art Contemporani de Barcelona, il Museu de Geologia. Il sole in città: la Pergola Solar del Forum, la più grande struttura di pannelli fotovoltaici in Europa. Il Museu Picasso interamente dedicato alle opere del pittore catalano, che ospita eventi, mostre e un articolato programma didattico. www.museupicasso.bcn.es/en/ COSA CI PIACE La Báscula è un ristorante vegetariano gestito come cooperativa, offre cibo fresco e accoglienza in un grande spazio che in origine era una fabbrica di cioccolato. • Flassaders, 30 tel. 933 199 866 All'Hotel Omm, oltre all'orto sul tetto che fornisce il ristorante, si possono avere trattamenti specifici come quello per il jet lag (fuso orario) con prodotti naturali e biologici. • www.hotelomm.es Casa Camper è un albergo che utilizza pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua e nel bagno ha ridotto dal 50% il consumo d'acqua. • www.casacamper.com Il locale Santa Marta, un bar sul mare di Barcellona dove provare la Sangria de cava con champagne e la birra clara, birra con limonata. • Carrer de Gran i Torras, 59