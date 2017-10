Barzago (Lc), Comune verde

Il sindaco, al suo secondo mandato, sottolinea l'importanza di ragionare e progettare pensando al futuro e di costituire, come ente pubblico, un buon esempio. Il suo comune con appena 2500 abitanti si trova nel lecchese. In primavera scorsa la giunta è venuta a conoscenza di fondi europei destinati a co-finanziare impianti fotovoltaici. Ha preso l'occasione al volo e nel giro di un mese l'edificio contenente la sala consiliare era provvista di un impianto fotovoltaico. Adesso stanno aspettando la risposta per i finanziamenti richiesti per il secondo intervento, nella scuola elementare. Seguiranno altri ed è già stato fatto il progetto di massima per rendere autosufficienti tutti gli edifici pubblici all'interno del Comune. Non c'era nessuna voce contraria a quest'iniziativa? Mario Tentori: No, tutta l'amministrazione è sensibile a tematiche ambientali. Credo comunque che sia difficile contestare un investimento che si ammortizzerà, che fa bene all'ambiente e che in futuro, quando si potrà vendere l'energia prodotta in più, ci farà pure guadagnare. Adesso state lavorando per il secondo impianto fotovoltaico? Sì, e ci aspettiamo un riscontro ancora più favorevole. Innanzitutto perché l'intervento è più consistente e il rimborso previsto da parte della Provincia sarà più alto del primo. Inoltre riguarda la scuola e coinvolge una platea di persone che aiuta a diffondere la cultura ambientalista. Altri impegni? Siamo molto attivi nella difesa del territorio e insieme a quattro comuni della zona abbiamo firmato un protocollo di intesa per lo sviluppo sostenibile. Tra i punti di questo protocollo che noi abbiamo già realizzato vi sono: recuperare il centro storico anziché espandersi con nuove aree fabbricabili; per l'illuminazione pubblica abbiamo scelto un impianto antinquinamento luminoso, stiamo promuovendo il trasporto pubblico locale. Rita Imwinkelried