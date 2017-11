Basquiat a Milano, l’artista maledetto in mostra al Mudec

Le opere di Jean-Michel Basquiat, iconico artista statunitense degli anni 80, saranno esposte a Milano al Mudec, Museo delle culture, dal 28 ottobre al 26 febbraio: un'ottima occasione per vedere e giudicare i "quadri" di un pittore più famoso per la sua storia, che per la sua arte.

Chi era Jean-Michel Basquiat

Le opere di Basquiat a Milano