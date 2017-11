Basta auto sull’antica via Appia: la petizione per renderla ciclopedonale

Una petizione per trasformare via Appia Antica in un percorso ciclopedonale, eliminando il passaggio delle automobili. La raccolta firme è stata proposta da VeloLove e finora ha raccolto quasi seimila firme su Change.org per rendere l'Appia Antica un gioiello di turismo archeologico sostenibile. Il percorso infatti è una preziosa testimonianza, con tanto di basolato originale di epoca romana, molto frequentato da turisti internazionali: con una buona manutenzione e una cura del percorso immerso anche nel verde e lontano dal traffico caotico romano si potrebbero moltiplicare le occasioni di creare un'economia turistica a basso impatto ambientale. Anche per questo bisognerebbe innanzitutto vietare il traffico automobilistico non autorizzato, facendo adeguati controlli. Il tragitto dell'Antica Regina Viarum è interessato anche dall'attraversamento del Grab, il Grande raccordo anulare per le biciclette finanziato dal Governo. Un altro buon motivo per avere finalmente una via Appia Antica ciclopedonale.

Via Appia Antica ciclopedonale per un grande parco archeologico