Giulio Cesare Giacobbe. “Basta con le seghe mentali”

Scambiamo due parole con l'autore, Giulio Cesare Giacobbe, psicoterapeuta e docente all'Università di Genova. Un titolo coraggioso... Be', se uno fa una marmellata buonissima e la chiama "marmellata" non se ne accorge nessuno. Se invece la chiama "elisir delizioso"... Vero. E poi in effetti questo libro è un po' un elisir... contro i pensieri negativi, le "seghe mentali". Chiariamo che una "sega mentale" è un pensiero non agganciato alla realtà, da cui non nasce niente se non inazione, non fertile. Ma, leggiamo, esistono anche "seghe mentali" buone? Sì, quelle che ci allontanano dalla realtà ma che ci fanno stare bene, una consolazione verso una situazione frustrante, traumatizzante, fughe dalla realtà. Una risposta per la sopravvivenza, biologicamente sano. Ci sono anche dei pensieri che hanno una ricaduta sulla realtà non immediata, ma ad essa attinenti: se dipingo un quadro io mi estraneo dalla realtà, ma il quadro può poi trasmettere agli altri qualcosa di positivo e rientrare così nella dimensione positiva della realtà. Ma le seghe mentali sono per lo più malefiche... Sono incubi mentali: "avrò il cancro", "lei mi tradisce", "avrò successo", "sono un fallito"... pensieri che nascono da un nona. Perché ce ne facciamo così tante? La grande scoperta esposta nel libro è che non siamo noi a concepirle volontariamente, ma sono il risultato di traumi e tensioni nella nostra memoria che producono questi pensieri autolesivi. Ed entriamo in una spirale autolesiva da cui non usciamo più. Come psicoterapeuta posso dire che il mondo è pieno di persone che si rovinano la vita con pensieri fabbricati nella propria mente. Ed è la memoria che espelle la tensione che ha dentro... Cosa si può fare per non cadere in questa spirale? Uscire... nella realtà. Vivere nella realtà. Il mondo della realtà è reale. Il mondo della mente non è reale. Fondamentalmente la tecnica che si può usare per smettere di vivere "dentro la mente" è una tecnica zen. Non stare chiusi nella mente, ma uscire nella realtà. Cito dal libro: "la presenza mentale nella realtà è il segreto per godersi la vita"... E' un insegnamento antico, ma attuale. Talmente attuale che ce ne dimentichiamo.