Bates: un metodo di auto-trattamento

Il Dott. Bates spiega nel suo libro alcune strategie che si possono provare per verificare se il tono di nero può migliorare e con esso lo sforzo diminuire. Sostanzialmente, tutto si basa su come ottenere il rilassamento, l'assenza di sforzo. Escludendo gli stimoli disturbanti, il ricercatore, ad occhi chiusi e coperti, è più libero di spaziare con la sua consapevolezza intorno al campo visivo e alla sua stessa mente, e abituarsi così a scoprire come è possibile lasciarsi andare e lasciare che il nero si approfondisca da sé. Romanticamente, l'ambiente migliore dove fare questi esperimenti sembrerebbe essere un luogo eccezionalmente tranquillo, al riparo da fonti di disturbo luminose, elettriche, sonore, psicologiche, umane. Un prato in cielo aperto, l'ombra di un albero ai margini di un bosco, o magari una grande chiesa deserta, o un centro di meditazione, sono tutti luoghi d'elezione per questo tipo di pratiche. Si sta diffondendo anche in Italia una cultura "del rilassamento" che utilizza la "vasca di deprivazione sensoriale", inventata da un altro medico americano, J.C. Lilly, negli anni Cinquanta, per ricreare una serie di condizioni favorevoli al rilassamento psicocorporeo, e quindi anche alla pratica del "palmeggiamento" In questa speciale vasca, perfettamente insonorizzata, dove non filtra luce alcuna e la temperatura è portata ai canonici 36 gradi corporei, una soluzione salina ad alta densità sostiene il corpo in modo tale da falro fluttuare silenziosamente, ricreando una condizione di assenza di gravità molto particolare. Durante il galleggiamento, i muscoli si rilassano e la mente è libera di non preoccuparsi più di niente, e di osservare, ad occhi chiusi e ad occhi aperti, come il sottofondo di non-nero dovuto alla presenza di sforzo per vedere sia una condizione creata dal soggetto stesso, e che è possibile in qualche modo riportare sotto controllo e fare svanire. Nell'assenza di stimoli esterni, tutto ciò che accade alla mente e alla visione deve intendersi auto-generato. Ci si accorge allora che un pensiero sbagliato, ad esempio il ricordo di qualcosa di negativo, che giudicato come tale ha interferito con il nostro stato naturale di felicità e di benessere, aumenta la gradazione di non-nero e diminuisce la tranquillità, portando ad un peggioramento della visione. Al contrario, ricordare colori piacevoli, o figure, o oggetti, o azioni compiute in stato neutrale, da persona rilassata e a proprio agio, rende subito il tono di nero più intenso e il "palmeggiamento virtuale", indotto nella vasca, più efficace. Galleggiare per un'ora o più nella vasca di Lilly con regolarità più volte al mese può velocizzare di parecchio la pratica che il ricercatore di vista perfetta necessita per imparare a palmeggiare con successo e trarre un beneficio definitivo da questa importante pratica batesiana: una volta terminata la sessione, ci si accorge subito della migliorata qualità delle proprie percezioni; nel caso della vista, la visione dei dettagli è aumentata, anche se le condizioni luminose sono scarse; l'occhio assume più mobilità, è più vivo, e ha meno fastidio quando deve guardare oggetti che abitualmente vede male Ma l'effetto più importante non è sul corpo ma sulla mente e le sue identificazioni. Rishi Giovanni Gatti