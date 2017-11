Ogm, battaglia tra USA e Europa

Nuovo testa a testa tra Stati Uniti e Unione Europea sulla questione dei cibi e dei raccolti transgenici. Questa volta gli USA si appellano al WTO pur di fare passare i loro prodotti geneticamente modificati: "È una faccenda da portare davanti al World Trade Organization, l'organizzazione che tutela il commercio mondiale" - ha minacciato il rappresentante americano per il commercio Robert Zoellick. A Washington non digeriscono, infatti, l'idea di Bruxelles di imporre una moratoria (dal 1998) per impedire l'ingresso in Unione Europea di alimenti transgenici. Non solo: questa stessa moratoria sta per essere (a fine anno) sostituita da una legislazione ancora più rigorosa, recentemente approvata, che obbliga l'etichettatura sui prodotti contenenti una percentuale pari allo 0,9% di organismi geneticamente modificati. Tutti: dalle semplici merendine ai mangimi usati anche in ambito zootecnico. Un vero e proprio colpo al cuore dell'industria agroalimentare statunitense che basa sulla vendita nel Vecchio Continente dei suoi mais, cotone e soia Ogm, buona parte della sua attività di esportazione all'estero. Le clausole imposte dalla UE, inoltre, hanno anche il duplice effetto di trasformarsi in una sorta di "esempio" da applicare anche altrove: e gli Stati Uniti non hanno, infatti, tardato a notare che in Asia e in Africa (con il rifiuto di mille tonnellate di mais e soia geneticamente modificati in India e addirittura 15mila nello Zambia) si sta verificando quanto temuto dalle grosse multinazionali del transgenico americane. Proprio su questo punto è partito l'attacco più feroce e subdolo di Washington: "è immorale" - ha detto ancora Zoellick - "l'Unione Europea invia nei Paesi poveri solo aiuti non Ogm". "Ci sorprende il nesso evocato da Zoellick fra questo caso e il problema della fame in Africa" - ha replicato Arancha Gonzalez, portavoce del commissario Ue al commercio Pascal Lamy - "per noi si tratta di un vincolo sbagliato. E infatti la politica degli aiuti alimentari europei si basa su alimenti provenienti da mercati regionali o locali, escludendo gli Ogm: in pratica l'UE non solo evita di inviare cibo geneticamente modificato nei Paesi poveri, ma non vuole neppure porli di fronte al dilemma se patire la fame o accettarli". Dal canto suo, poi, Lamy ha confermato ancora una volta il deciso "no" ai cereali modificati degli Stati Uniti. Insomma, saremo costretti a mangiare gli Ogm americani o no? Lo sapremo alla fine di questa vicenda. Roberta Marino