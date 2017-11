Beauty so difficult

Le opere sono state appositamente pensate per l?iniziativa e per gli spazi del Palazzo delle Stelline da artisti giovani provenienti da culture diversissime tra loro. Due sono le rassegne, con due sottolineature e visioni che già da subito si presentano diverse tra loro a partire dal titolo. La prima BEAUTY, SO DIFFICULT dal respiro europeo; la seconda BEAUTY NOT SO DIFFICULT (16 giugno ? 23 luglio) solo con artisti italiani. Questo è il primo appuntamento a cura di Michele Robecchi. Un video-documentario proiettato su sei schermi testimonia la storia degli abitanti di una comunità rom della Repubblica di Moldavia: una decina di anni fa iniziarono a costruire in cima ad una collina una serie di ville lussuose in stile barocco locale ma con la totale assenza di infrastrutture basilari come l?acqua o l?impianto di riscaldamento. Ironia e malinconia per il dispendio di energia e di mezzi! Un bosco affascinante e misterioso invade le pareti della sala, mentre sulle vetrate del chiostro sono invase da stormi di falchi...sono gli adesivi-uccello (warning birds) che si trasformano per interpretare in un desiderio di natura. Il materiale del cartone viene nobilitato e diventa il protagonista di alcuni oggetti creati dall?artista. Una raccolta di immagini nuziali fotografate in giro per il mondo chiede la mostra. ?La bellezza, così ardua?- così va tradotto il testo inglese dei Canti Pisani di Ezra Pound ?Beauty so difficult? che ha ispirato questa mostra- è un fatto che interroga tutti noi?.?Permane ancora nell?uomo e, quindi soprattutto nell?uomo contemporaneo, un?esigenza insopprimibile di bellezza? Dire che la bellezza è difficile sottintende che la si stia cercando. E allora dov?è, andiamola a cercare, o meglio andiamo a vedere le espressioni di oggi cosa ci mostrano?. Questo si sono chiesti Jean Clair, Claudia Gian Ferrari ed Elena Pontiggia che compongono il Comitato Scientifico della Fondazione. Sonia Tarantola Fondazione delle Stelline Corso Magenta, 61 Orari: lunedì 14-19; dal martedì al sabato 10-19; chiuso domenica e festivi Ingresso libero