Belle, belle, belle senza crudeltà

"Bella sì", ma da oggi senza crudeltà. Mai più. Un velo d'ombretto, una crema di bellezza, un soffio di profumo: inconsapevolmente (o no), il gesto più malizioso e innocente, dolce e intimo del truccarsi comportava fino a ieri, per tanti, troppi animali, sofferenze brucianti. I rossetti venivano fatti ingoiare a conigli, i loro occhi, che non possono lacrimare (i conigli non hanno canale lacrimale) irrorati con tutte le sostanze irritanti degli ingredienti cosmetici; lo smalto per unghie, spennellato sul dorso spellato di altre cavie... Dall'11 marzo 2005, è proibita la commercializzazione in Europa di tutti i cosmetici, dalle creme di bellezza ai dopobarba, dai trucchi ai profumi, sperimentati con vivisezione, che siano costati la pelle agli animali. Da dieci anni, un centro scientifico di referenza europea sito a Ispra (Va) si è occupato di raccogliere e convalidare a livello legale e regolamentare tutti i metodi scientifici che sostituiscono i test "in vivo" (così si chiamano gli esperimenti sulle cavie): dai test "in vitro" (su colture cellulari) ai modelli molecolari computerizzati, fino ai test clinici. D'ora in poi, questi, e solo questi, saranno legalmente usati per stabilire, durante i trial di sicurezza, l'innocuità e gli effetti benefici delle creme di bellezza. Questo però non significa che, da oggi, il coniglietto felice che compare come simbolo sulle confezioni dei cosmetici cruelty-free saltellerà felice su tutti gli altri. Occorre un po' d'attenzione. Innanzitutto, i prodotti attualmente in produzione e vendita non scompariranno dagli scaffali delle profumerie, fino ad esaurimento. Addio coniglietto, e grazie! Il simbolo del coniglietto felice e la scritta "non testato su animali" potrebbero scomparire da tutte le confezioni, poiché il "non essere sperimentati su animali" è una caratteristica ormai obbligatoria per legge. I cosmetici naturali hanno spesso anticipato di anni questa disposizione, utilizzando per la maggior parte ingredienti naturali, estratti vegetali, oli essenziali, fitoderivati. D'altro canto, i componenti chimici artificiali più aggressivi dei prodotti "normali" sono sempre stati testati su animali. Scegliendo i prodotti delle case cosmetiche che puntano sulla naturalità, si incoraggiano i migliori processi produttivi, i migliori ingredienti, la qualità, l'attenzione, il rispetto. Ma, soprattutto, il divieto di fare i test sugli animali riguarda solo i prodotti finiti "made in Europe". I cosmetici e i singoli ingredienti prodotti in America, in Giappone, insomma fuori dall'UE, quelli potranno continuare a essere testati su animali, e ad essere causa di sofferenze. Come riconoscerli? Su molte confezioni si trova scritto "made in Italy", "made in France", "made in England". La medesima informazione si può avere dai primi due numerini del codice a barre, cioè il codice dello stato (80, ad esempio, è riservato all'Italia). "80 - 83" significa "made in Italy"; "30 - 37", Francia; "40 - 44", Germania; "50", Gran Bretagna. Questi numeri significano "made in Europe". Significano "no esperimenti su animali". Se invece vengono dagli USA o dal Giappone (numeri "00-13" USA e Canada, "45" Giappone), forse sono ancora testati. Se verranno messi in commercio prodotti le cui diciture in etichetta non corrispondono al contenuto, agli ingredienti o alla loro provenienza, scatterà il sequestro nazionale per frode in commercio, da codice penale. Insomma, è arrivato il giorno in cui sperimentare sugli animali può essere reato. Un giorno bello, di vera bellezza.