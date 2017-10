Bellezza naturale, un pratico manuale

Un manuale pratico, con ricette semplici e di facile applicazione per occuparsi della salute della pelle e per affrontare piccoli problemi dermatologici, con ingredienti di facile reperibilità. Consigli, proposte e idee anche su profumi, creme solari e deodoranti, senza mai dimenticare che il segreto della belleza risiede anche nell'alimentazione e, soprattutto, in un armonico equilibrio interiore.