Rita Viscovo e la medicina estetica naturale

Non sono solo gli occhi e lo sguardo a darci uno spaccato di quanto nascondiamo dentro... Di questo ed altro abbiamo parlato con Rita Viscovo, professionista della medicina estetica naturale. È questo il significato di medicina estetica naturale: si può parlare anche di bellezza olistica? È l'equilibrio, il toccarsi di due punti, la bellezza che vive attraverso le nostre emozioni, e quella che s'esprime all'esterno, fisicamente. Accettando e affrontando i problemi che possono emergere. Tra questi problemi ce ne sono di prettamente femminili (la cellulite, per esempio), altri eminentemente maschili (la tricologia). La medicina estetica naturale affronta entrambi questi lati? Non fa distinzione tra maschile e femminile. Certo, a seconda del tema che rende disagevole l'accettazione del sé, si lavora con varie metodiche. Nelle visite con lei il paziente si racconta. L'approccio è sempre quello della medicina olistica, dunque? È sempre stato così, per me. Ero in ospedale, in dermatologia, come medico frequentatore. Ho deciso di non guardare mai il paziente come "una patologia", "una malattia"… la problematica cutanea non è solo una cosa da allontanare, deve essere trasformata, passando anche dall'accettazione. Diventa un cammino, una crescita. Io dico sempre che dove c'è l'accettazione, poi può esserci trasformazione. Un esempio pratico. La cellulite non si combatte solo con la meditazione. Una paziente si presenta con questo problema, avvertito come disagio. Come lo si affronta? Bisogna ripetersi "Io sono donna e quindi sono maggiormente soggetta a questo disturbo" che peraltro è parte di una risposta ormonale. Non si può prescindere dal fatto di essere "donna". Poi, si può cominciare a eseguire trattamenti nel rispetto della persona, con prodotti naturali adeguati - e l'omeopatia è molto adatta perché sceglie sempre il rimedio corretto - e cosmetici (venduti a volte in modo smodato) scelti invece inquadrando il tipo di problematica che si ha. Nella medicina estetica naturale, e nella pratica, vi sono due aspetti potentemente innovativi. Quali? Primo, il mio approccio è di accettazione, di cambiamento in relazione al punto di partenza. Oggi l'estetica è vissuta come fuga, come stravolgimento: il mio approccio è il riequilibrio. Una delle ultime pazienti che ho visitato mi ha chiesto "mi raccomando, dottoressa, non mi cambi. Io ho questa ruga, voglio renderla accettabile, soft, meno profonda, ma voglio che rimanga questo segno della mia vita, ma meno marcato: vuol dire che sono matura, ma che non sono brutta". E il secondo lato inedito? Un lato personale. Eseguo consulti gratuiti. Perché permettono sia a me che alla paziente di poterci confrontare in totale serenità e tranquillità, poter sviscerare tutte le domande possibili e fare una valutazione obiettiva che non deve portare obbligatoriamente a determinati trattamenti. Questo rientra nel discorso della consapevolezza.