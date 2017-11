Belli come la luce, lievi come la neve

L'uomo che fece ritorno Ikezawa Natsuki Einaudi, pp. 227 Quattro straordinari racconti metafisici vividi e appassionati di un grande talento della narrativa giapponese di oggi che per la prima volta viene tradotto in Italia. Un libro ammaliatore in cui si trovano intrecciati tecnologia e spiritualità, dimensioni altre assai lontane dal nostro piccolo ego limitato, dove l'anima si fonde con il Tutto, pervasa da un'armonia sconosciuta alla natura umana. Un libro che possiede una forza e una capacità di suggestione uniche ed esercita su chi legge un potere misterioso e irresistibile. Dire il canto I gitani flamencos dell'Andalusia Caterina Pasqualino Meltemi, 2003, pp. 357 L'Andalusia, regione con una secolare tradizione culturale improntata alla multietnicità, è il luogo dove il popolo gitano ha trovato le condizioni più adatte per la propria integrazione. E il flamenco, genere musicale la cui storia è ancora oggi difficile da indagare, rappresenta l'esplicazione profonda di una filosofia di vita, il modo teatrale dei gitani dell'Andalusia di raccontarsi , di esprimere la coscienza dolorosa dell'esistenza (nascita, vita, morte, destino, amore passione, sensualità, peccato, libertà) , rifuggendo come fanno da secoli, l'uso della scrittura per affidare la memoria alla voce e al canto, alla musica e alla danza, poiché la tradizione orale veste le cose di carne e colore, dà sangue allo scheletro del passato. Per questo i flamencos, gitani dell'Andalusia meridionale, con i quali l'autrice ha condiviso momenti della loro vita, sono famosi come cantanti, danzatori e chitarristi: grazie all'arte di coniugare diversi modi di sentire si sono spinti là dove il suono e la vita si fondono in un'unica cosa. Per contribuire a una migliore conoscenza della cultura gitana, l'autrice, antropologa e ricercatrice, ne descrive i riti e le feste, l'organizzazione e la spiritualità, dando al suo libro un insostituibile valore di documento testimonianza. Tre giorni e un bambino Abraham B. Yehoshua Einaudi, pp. 90 Ze'ev e Yali dovranno vivere insieme per tre giorni. Ma tre giorni potrebbero significare un'eternità se il piccolo Yali, un bambino di tre anni, non fosse il figlio della donna che è stata il più grande amore di Ze'ev, studente di matematica fuori corso. Ambientato a Gerusalemme, il racconto è soprattutto la storia di una prova che il protagonista deve superare per diventare adulto e chiudere con il suo passato, per entrare in sintonia con le leggi della natura, soprattutto con quella della riproduzione. E tre giorni, tanto dura l'apprendistato di Ze'ev, si trasformano in una esperienza unica in cui un sottile desiderio di vendetta nei confronti della donna che l'ho ha lasciato si alternano a sentimenti contrastanti di cura negligente e affetto incontrollato nei riguardi del piccolo Yali, il cui soggiorno diventa una specie di roulette russa. Una piccolo libro aperto, divertente, tragicomico. Grande seno, fianchi larghi Mo Yan Einaudi, 2002 Un romanzo poetico e commovente, un omaggio alla propria madre e alle proprie radici. Sullo sfondo di una Cina feudale e primordiale legata ai vecchi codici, ha inizio una saga familiare ricca di vicissitudini, caratterizzata da lenti ma ineluttabili cambiamenti sociali e spinte generazionali. I protagonisti, figli e nipoti degli Shangguan, passeranno attraverso i rivolgimenti dell'era maoista per arrivare a quella dell'odierno capitalismo di stato, affrontando gioie e speranze, illusioni e dolori. La scrittura densa, maieutica, del più autorevole scrittore cinese vivente (autore di Sorgo rosso) cattura e incanta, intreccia il grande al piccolo, esplora con maestrìa universi emotivi densi di ombre, sfumature dolenti, esistenziali prese di coscienza. Il romanzo è stato censurato in patria per l'esplicita crudezza delle testimonianze. Le nuvole dell'Atakora Marco Aime Edt, Torino, pp. 123 Il volumetto è una perla, si legge d'un fiato e si rimane stregati da quella che l'editore definisce una moderna favola etnografica. La storia, inaspettata, è capitata all'autore nel corso di una ricerca sul campo, una storia che lo ha coinvolto sul piano personale e che ha voluto raccontare in un libro. Il posto è un villaggio sulle colline del Benin settentrionale dove le autorità locali vogliono dismettere il vecchio mercato di paglia e fango per sostituirlo con uno di lamiera e cemento. Dall'incontro del curioso antropologo con un cantastorie nasce il racconto, popolato di saggi, spiriti guerrieri, antichi rituali. E il piccolo mercato di Seseirhà diventa, in piena epoca di mercati globali, il simbolo della lotta contro l'arroganza del potere per la difesa della propria identità culturale. I proventi derivati dai diritti d'autore del libro saranno devoluti a favore della scuola di Seseirhà. Maurizio Torretti