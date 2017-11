Bello, ricco e che resti a colazione

Bello ricco e che resti a colazione? Un sogno di tutte, eh? Se si ferma a colazione, senza darsi alla macchia, dovrebbe essere fatta. Il condizionale è d?obbligo. Eva è la protagonista di questo fresco e brioso libro. Ha trentotto anni, fa la truccatrice, è sposata con un uomo disperso in Indonesia dopo la tragedia dello tsunami. No, no, nessuna disgrazia. ?Semplicemente? un nuovo amore per il quale ha abbandonato la sua famiglia. Eva ha due figlie adolescenti, in preda ai turbamenti e alle tempeste ormonali, che la fanno sempre preoccupare. E ancora in famiglia un coniglio, un cane, amici e fidanzatini delle figlie. E lo spazio per Eva? Eva sogna un uomo che si prenda cura di lei, che le riservi le sue attenzioni e che possibilmente?si fermi a colazione. E verrebbe da dire: ?Mettiti in fila, Eva!?. Ce ne son tante di donne in questa situazione! Un giorno in un pub Eva incontra Thomas, scapolo incallito che, conoscendola, a poco a poco si ricrede. Capisce che la macchina, il lavoro, le vacanze, le avventure non gli bastano più. Riusciranno a fare colazione insieme? Leggere per scoprire! Un libro divertente e ironico in cui molte donne potranno immedesimarsi. Una lettura leggera, consigliata a tutte per prendersi una pausa e per sorridere un po?. Silvia Passini