Beppe Grillo su LifeGate Radio

25 Aprile 2008. Dopo il primo Vaffa... Day dell'8 settembre Beppe Grillo ritorna per raccogliere le firme per proporre tre referendum che propongono l'abolizione: - della legge Gasparri; - del finanziamento pubblico ai giornali; - dell'ordine dei giornalisti. Abbiamo sentito Grillo su questi temi, ma ci ha detto anche qualcosa in più... www.beppegrillo.it http://www.myspace.com/leopari