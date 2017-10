Bibiteper bambini

Non è detto che quelle che ci vendono come bevande per bambini siano sempre il meglio, per loro. Il succo di frutta Proviene dalla pressione di frutti freschi, sani e maturi, non fermentati. I composti che si desidera ritrovare nei succhi in genere sono i seguenti : zuccheri, sostanze aromatiche. Vitamina C, beta-carotene, pectine. La frutta più adatta ad essere ridotta in succo è quella polposa per il suo alto contenuto di liquido. Il succo di frutta può essere fresco, conservato o concentrato: - fresco : è ottenuto da frutti freschi, specialmente agrumi, mele, fragole, lamponi. - conservato: è sottoposto a pastorizzazione veloce a temperatura di 95-97°C per 10-12 secondi e a raffreddamento il più rapido possibile fino a 82-85°C; questo trattamento termico breve ad alta temperatura consente di rispettare le proprietà organolettiche e nutrizionali del prodotto e, al tempo stesso, di eliminare i microrganismi e di inattivare gli enzimi che potrebbero alterare il succo. Dopo la pastorizzazione il succo viene immediatamente refrigerato in ambiente asettico fino a o°-2°C , successivamente si riempiono e si chiudono, sempre in ambiente asettico, i recipienti. I succhi di frutta contengono in media il 10-20% di zucchero. - concentrato: si ottiene mediante evaporazione sotto vuoto o mediante congelamento; il contenuto di zucchero di tali succhi è intorno al 65%. Gli sciroppi Sono i succhi di frutti stabilizzati ai fini della conservabilità, con aggiunta di zucchero fino al 60-70%. Dal punto di vista nutrizionale i succhi di agrumi e di pomodoro costituiscono le più ricche fonti naturali di acido ascorbico. Il nettare Si ottiene da polpa di frutta (30-40%) che, dopo essere stata filtrata e centrifugata, viene diluita in acqua e addizionata di zucchero e vitamina C. A differenza dei succhi di frutti freschi i nettari di frutta hanno maggior contenuto energetico ma minore contenuto vitaminico e minerale. Bibite analcoliche alla frutta Sono le aranciate, le limonate e simili, che contengono soltanto il 12% di succo di frutta. Possono essere addizionate di saccarosio o edulcorate con dolcificanti di sintesi. Giulia Fulghesu Psicologa e dietista