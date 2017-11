Bhutan, tra realtà e leggenda

Il Bhutan, o meglio Druk Yul (Paese del Drago Tonante) che è il nome del paese per i bhutanesi, consente di entrare in contatto con l'unica civiltà sopravvissuta agli sconvolgimenti del XX secolo dove permane un ordine sociale e ambientale ispirato dai principi del buddismo tibetano. Nel Druk Yul i tentativi di invasione sono stati sempre respinti e così anche le ingerenze esterne: neppure gli inglesi, durante il loro lungo dominio coloniale del subcontinente indiano, riuscirono a prenderne il controllo. Le tradizioni sono state amorevolmente preservate con uno spirito di illuminato isolamento, cercando di utilizzare ciò che di buono viene oggi offerto dalla tecnologia ma senza stravolgere i fondamenti della vita delle persone e le tradizioni. Il turismo è stato limitato in considerazione del forte impatto che avrebbe generato. Druk Yul è un piccolo paese Himalaiano (46.500 kmq), grande poco più della Svizzera, abitato da circa 750.000 persone che condividono la fede nel buddismo delle scuole tibetane Kagyupa e Nyingmapa. I gruppi etnici principali sono gli Sharchops, gli abitanti originari di queste terre, predominanti nell'est del paese, e i Ngalops, di origine tibetana, che sono il gruppo numericamente predominante. Vengono utilizzate diverse lingue e i dialetti sono diversissimi ma in tutte le scuole viene insegnata la lingua ufficiale: lo Dzongkha, che è simile al tibetano ed è parlata dalla maggioranza della popolazione. Molti dei testi di studio utilizzati nelle scuole sono in lingua inglese - così moltissimi giovani bhutanesi ora lo parlano. La natura del Bhutan è grandiosa: si passa dalla giungla della fascia meridionale alle altissime vette himalaiane, con una varietà ambientale straordinaria. Due terzi del territorio sono coperti da foreste e la parte restante è costituita da enormi massicci montani dominati da vasti ghiacciai sovrastati da vette elevatissime: la più alta (e mai scalata) è il Kulha Gangri (7554 mt), la più famosa è il Chomolhari (7314 mt), la montagna sacra a nord est di Paro. Le profonde valli sono solcate da poche strade; molte zone sono raggiungibili per ora solo a piedi: è infatti in corso un progetto di sviluppo per collegare la maggior parte dei villaggi con almeno delle stradine sterrate entro il 2020. Sono stati istituiti molti parchi nazionali, ma le aree che non lo sono appaiono comunque pristine! La biodiversità è immensa: si trovano piante di ogni tipo, 457 specie di funghi e una molteplicità di specie animali: vivono qui tigri, elefanti, scimmie, diversi tipi di orsi tra cui una specie di Panda, il leopardo delle nevi, svariati tipi di erbivori, tra i quali il bizzarro Takin che è stato promosso animale simbolo del Bhutan, e quasi 700 tipi di volatili, di cui le gru dal collo nero sono i più noti. I monasteri-fortezza, chiamati Dzong, sorgono in posizione dominante sulle valli himalaiane ... I monasteri-fortezza, chiamati Dzong, sorgono in posizione dominante sulle valli himalaiane enunciando anche con l'imponenza della struttura il loro ruolo difensivo. Queste affascinanti costruzioni non sono soltanto un simbolo del paese, sono tutt'oggi i centri religiosi ed amministrativi dove le persone entrano con serio contegno indossando esclusivamente il proprio costume tradizionale. La vita scorre seguendo ritmi antichi in cui i momenti più importanti sono scanditi da cerimonie religiose e prestando attenzione ai consigli degli astrologi. In tutto il paese non vi è un cartellone pubblicitario, viene utilizzato da buona parte delle persone l'abito tradizionale e anche l'architettura delle nuove costruzioni rispetta lo stile classico bhutanese. La coscienza ambientale è sorprendente, e si riflette anche nella politica: per fare degli esempi, la caccia è vietata e l'energia idroelettrica, primaria fonte di reddito grazie all'esportazione in India, per non deturpare l'ambiente viene prodotta senza barriere ai fiumi tramite condotte deviate. Per comprendere lo spirito che pervade la gestione del paese, si può citare un altro esempio: nei pressi di Puntsholing era stata aperta una fabbrica per la produzione di compensati, ma si è deciso di chiuderla perché consumava troppo legno... Lo slogan che è stato coniato per ispirare la gestione della cosa pubblica e per la valutazione del progetto di crescita in corso è lo sviluppo della "felicità nazionale netta", non solo del "prodotto nazionale lordo". Fu lo Shabdrung, il padre spirituale e politico del Bhutan, originario del monastero di Ralung in Tibet, ad istituire nel 1600 il peculiare sistema degli Dzong, che pone in una medesima struttura le autorità religiose e secolari. Il reggente, responsabile dell'amministrazione nel periodo che intercorreva tra le successive reincarnazioni riconosciute dello Shabdrung, è stato sostituito all'inizio del '900 dalla figura di un Re, in risposta anche alla necessità di confrontarsi con la pressione dell'impero coloniale britannico. L'attuale Re, incoronato nel 1974, è il quarto, ed è un fortunato esempio di monarca illuminato generalmente amato da tutti. Ha un rapporto diretto con la popolazione: chiunque può rivolgersi direttamente a lui se sente di essere vittima di qualche sopruso. Per capire meglio questo spirito, è interessante la storia di Namgay, un mio carissimo amico bhutanese: quando morì suo padre aveva solo tre anni e la giovane madre si recò dal Re perché non riusciva ad onorare i debiti contratti dal marito che aveva iniziato poco prima un'attività. Il Re chiuse i debiti e regalò loro una casa e della terra. Da un punto di vista più macroscopico, ha attuato anche delle riforme importanti, ad esempio sostenendo negli anni '80 una legge che ha limitato a 20 ettari le dimensioni della proprietà di terreni posseduti da una singola famiglia e distribuendo i terreni in eccesso ai contadini senza terra. Le figure di riferimento dei bhutanesi sono i grandi Lama reincarnati, i Tulku. I monaci in Bhutan sono circa 6000, ed esistono anche molte comunità di praticanti religiosi laici (i Gomchen), ispirati dagli insegnamenti della scuola Nyingmapa. L'autorità monastica ufficiale è il Je Khempo, che viene eletto dai monaci e la cui autorevolezza è equiparabile a quella del Re. La fede religiosa è manifestata da tutti e permea ogni cosa. La presenza di entità immateriali, di eventi che noi considereremmo straordinari, di rituali che evocano energie potentissime, qui sono realtà della vita quotidiana. I Lama Nyingmapa, lignaggio diretto di Guru Rimpoce e del grande Santo bhutanese Pema Lingpa, sono grandi adepti dei rituali di magia bianca. I Lama Kgyupa, lignaggio diretto di Tilopa, Naropa, Marpa e Milarepa, sono maestri del misticismo tantrico; per la formazione dei monaci di questa scuola è previsto un ritiro ascetico in solitudine che dura almeno tre anni. All'ingresso dei monasteri mandala raffinatissimi, introvabili sui libri, raffigurano la saggezza che qui viene tramandata. Alessandro Zuzic