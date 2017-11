Bibliobicicleta, la biblioteca di San Francisco che si pedala

Una libreria itinerante su bicicletta per le strade di San Francisco, per promuovere l'amore per la letteratura e la voglia di imparare e conoscere. "Pagina per pagina, libro dopo libro, pedalata dopo pedalata" è il motto del progetto no profit Bibliobicicleta, che è riuscito a partire grazie a una raccolta fondi dal basso tramite la piattaforma Kickstarter. Grazie a 117 donatori sono stati raccolti 2200 dollari per avviare il progetto. Ora Alicia Tapia, bibliotecaria e amante della lettura, può dedicare più tempo per questo progetto dalle grandi ambizioni. Dopo un anno di questa iniziativa è riuscita a realizzare delle partnership con alcune organizzazioni locali, continuando a ricevere donazioni sia dai privati che da enti pubblici. C'è chi prende un libro gratuitamente per leggerlo e acculturarsi e chi decide di donarne uno. In questo modo c'è anche un ricambio dei testi a disposizione nella piccola biblioteca itinerante e ciclabile. Il coraggio di Alicia Tapia è stato anche di mettersi in sella a una bici con un rimorchio di quel tipo e attraversare le strade di San Francisco, notoriamente città con salite anche con pendenze importanti. Sarà per questo che con Bibliobicicleta ha chiesto nuove donazioni in crowdfunding, perché solo così avrebbe avuto la possibilità di acquistare una e-bike scontata, obiettivo che Alicia è riuscita ad ottenere in soli due giorni grazie all'interesse e alla solidarietà.

Immagini dalla pagina Kickstarter di Bibliobicicleta