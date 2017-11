Il piano ‘visionario’ di Google per raddoppiare i dipendenti in bici

Google vuole più bicicletta e meno auto nella Silicon Valley, per questo ha creato il Google bike vision plan: un piano programmatico con l'obiettivo ambizioso di raddoppiare il numero di spostamenti in bicicletta dei suoi dipendenti, già a un discreto dieci per cento del totale (che diventa il venti considerando coloro che vivono entro 15 km).

più di mille tra bici tradizionali e e-bike per i dipendenti, utili anche per muoversi tra le strutture e gli uffici;

i bus aziendali permettono di agganciare le due ruote al portabici;

centinaia di rastrelliere alle entrate/uscite e parcheggi all'interno della sede di Cupertino;

caschi per la bici disponibili in ogni struttura;

docce, armadietti, spogliatoi e altre comodità per chi si sposta in bici.