Bicicletterario, quando la bicicletta ispira poesia e foto

La bicicletta diventa fonte di ispirazione per poeti, narratori e appassionati di fotografia. Il Bicicletterario-Parole in Bicicletta è il primo premio letterario nazionale dedicato alle due ruote. "Unico al mondo, sembrerà strano!" scrivono sul sito dell'evento che si terrà a Minturno-Scauri, comune laziale in provincia di Latina, il 14 maggio 2016.