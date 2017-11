BiciMad, il bike sharing smart e elettrico di Madrid

Non poteva rinunciare a un sistema di bike sharing la capitale della Spagna, visto anche il successo del modello realizzato a Barcellona. Così a giugno 2014 nacque BiciMad: 1.560 biciclette elettriche con più di tremila stalli a disposizione in 123 stazioni ubicate, in questa prima fase, nella parte centrale di Madrid. Ogni stazione dista mediamente trecento metri rispetto a quelle più vicine. In tutte è disponibile un punto di informazioni interattivo (totem) dove è possibile consultare gli stalli liberi e le biciclette disponibili in tempo reale, così come fare le prenotazioni e ricaricare la carta per usufruire del servizio. Non manca la possibilità di installare sul proprio smartphone l'applicazione dedicata, disponibile per Apple e Android. I prezzi sono suddivisi in questo modo:

una tariffa annuale di venticinque euro che si riducono a quindici se si è proprietari di un abbonamento del trasporto pubblico di Madrid;

cinquanta centesimi la prima mezz'ora (due euro per i non abbonati);

sessanta centesimi la seconda mezz'ora;

quattro euro dopo la prima ora (per in non abbonati dopo la mezz'ora)