Biennale di Venezia 2001

La maggior parte degli artisti invitati alla Biennale di quest'anno ha creato il proprio contributo lavorando, giocando o fantasticando con le tematiche di attualità. E' una Biennale che esprime grande varietà: partecipano artisti di tutte le età e di 64 nazionalità; le tematiche si occupano di tutto, dalle biotecnologie al commercio con le donne dei paesi poveri al puro gioco con il colore. Molto spesso le immagini esposte sono state prodotte virtualmente e quindi presentate su schermo. Ma non mancano anche lavori realizzati con tecniche tradizionali e più sensuali come pittura, fotografia, installazione e scultura. Nel padiglione centrale dei Giardini, il quale fino a pochi anni fa era riservato agli artisti italiani, si trova una installazione che riassume il concetto di "platea dell'umanità": in cima a una collina stanno in piedi due sculture naif rappresentanti Adamo e Eva che contemplano ciò che si trova intorno e sotto di loro. Sono oggetti, sculture e dipinti di diverse culture ed epoche, che esprimono tutti un tipico modo di pensare, di sentire o di vivere. Tra questi, una figura femminile simbolo di fertilità, la testa di un Buddha dorata, una copia del "pensatore"dello scultore francese Auguste Rodin (XIX sec.), una Santa Barbara, un'immagine magica apotropaica contro l'AIDS, fatta da un'artista africana. Mentre nei padiglioni nazionali dei giardini hanno esposto artisti scelti da un curatore a loro connazionale, nella zona dell'Arsenale ha fatto da regista Harald Szeemann. Rispetto alla Biennale di due anni fa, anch'essa diretta da Szeemann, egli ha dato questa volta più spazio a artisti che lavorano con mezzi virtuali su problemi sociali e umani di attualità. Così i bellissimi spazi industriali dismessi ospitano molti - forse un po' troppi schermi. Molto particolare è il progetto seguito dall'artista Marco Nereo Rotelli, il cosiddetto "bunker poetico". Ha collezionato alcune centinaia di poesie scritte da poeti viventi, le ha attaccate su vecchie porte posizionate lungo la recinzione che separa la zona Arsenale da una zona militare. Il progetto è aperto, chi desidera partecipare può inviare una poesia a: bunker.poetico@infinito.it La Biennale Arti visive dura fino al 4 novembre Orario: 10 - 18, sabato 10 - 23, lunedì chiuso Luoghi: Giardini di Castelli e Arsenale Ingresso: Lire 25.000 per tutti e due le sedi, visitabili anche in due date diverse