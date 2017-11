Billy Joel in prima linea contro il commercio dell’avorio

La questione del bracconaggio e del commercio illegale di avorio proveniente dalle zanne di elefanti e dal corno di rinoceronti non è un problema isolato che riguarda solo il continente africano, ma coinvolge tutto il mondo: l'avorio, infatti, seguendo le rotte del traffico di diamanti e di esseri umani, giunge velocemente sia in Europa (i porti spagnoli sono stati evidenziati come i principali punti di ingresso nel nostro continente), sia in Asia, dove il materiale si utilizza per realizzare pettini, fermacapelli e monili. Si stima che, se non se ne fermerà il massacro, tra circa dieci anni gli elefanti e i rinoceronti non saranno più presenti sul nostro pianeta. Il principale importatore fra gli Stati occidentali risulta essere lo Stato americano di New York (seguito dalla California). Ed è forse proprio per questo che, la scorsa settimana, è apparsa una proposta di legge contro la vendita del materiale in tutto lo Stato. Se il governatore Cuomo deciderà di appoggiare e firmare tale proposta, il commercio di zanne di elefanti e corno di rinoceronti diventerà automaticamente illegale e le pene per chi violerà la legge verranno inasprite. La Wildelife Conservation Society (WCS), fondazione statunitense per la tutela della vita naturale che combatte da anni la vendita illegale di avorio negli Stati Uniti tramite la campagna denominata 96 Elephants, ha accolto la notizia della proposta di legge con grande entusiasmo: New York potrebbe, infatti, accelerare ulteriori azioni a livello federale.