Bimbi bombardati di farmaci

Nel nostro Paese, secondo il Rapporto 2000 dell'Osservatorio Arno sulla prescrizione farmaceutica in età pediatrica, si somministrano ai bambini farmaci pensati per gli adulti, esponendo i più piccoli a rischi certi senza che siano certi i benefici delle terapie. I prodotti piu' "gettonati" sono una ventina, appartenenti a quattro grosse categorie: antifebbrili, antibiotici, antistaminici e antiasmatici. In particolare, gli antiasmatici cortisonici (efficaci ma ricchi di effetti collaterali a lungo termine) vengono spesso prescritti per curare banali raffreddori. Le prescrizioni inappropriate si moltiplicano e la prima cosa da fare, secondo Garattini è quella di rivedere la normativa che ostacola gli studi clinici sui minori. "Perché il vero problema etico - ha insistito il farmacologo - non e' testare un medicinale sui bimbi ma somministrare loro una sostanza senza sapere se (e in che dosi, e per che via) fara' bene o farà male''.