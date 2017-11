Bimbimbici 2016, Napoli diventa capitale del ‘Regno delle due ruote’

Bimbimbici 2016 svela tante novità per i più piccoli e le loro famiglie. L'otto maggio per oltre duecento città italiane è un giorno di festa nel vedere i bambini in bicicletta e per promuovere l'uso quotidiano delle due ruote come mezzo di trasporto tra i giovanissimi. Alle istituzioni c'è invece un appello alla realizzazione di zone verdi, percorsi ciclopedonali, zone di moderazione della velocità del traffico e quelle azioni che rendano più vivibili le nostre città.