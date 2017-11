BIO contro OGM: un’introduzione

BIO contro OGM . Da molti anni è quasi un luogo comune citare un famoso campo di grano in Afghanistan, in cui convivono da millenni almeno cento diverse varietà di grano. E significativo porlo a confronto, oggi, con il panorama "sviluppato" Occidentale nel quale pochissime varietà di grano offrono una iperspecializzata produzione e una produttività innaturale e insostenibile, esponendo l'umanità a rischi enormi. Basti pensare alle diverse malattie ed allergie alimentari che ormai imperversano o alle calamità naturali improvvise, impreviste ma non casuali, o ancora ai cambi di clima in atto. Oggi chissà che fine ha fatto quel campo di grano: probabilmente è un cratere o è disseminato di mine antiuomo. Il pericolo principale per il grano e per l'umanità, allora, sembra essere l'uomo stesso. Si può arrivare a ritenere, cosi, che tra mine antiuomo e produzioni alimentari transgeniche (comunemente indicate come Ogm) la differenza culturale non sia poi tanta. Chissà se i nostri studiosi, che ancora oggi parlano, scrivono (e spendono) sull'utilità delle modificazioni genetiche in campo agro-alimentare, sono coscienti dello spropositato affare che c'è dietro la brevettazione del nuovo patrimonio genetico. Io penso di sì; se invece non lo sono che cambino mestiere. In fondo noi tutti chiediamo solo di sapere se una certa fragola sia, o meno, ottenuta inserendovi un pezzo di patrimonio genetico del salmone: potremo così decidere di non comprarla, perché a noi non serve che quel prodotto resista più facilmente al freddo fuori della sua stagione; come non serve ai produttori dei Paesi con climi più adatti; come non serve al nostro sistema agricolo tradizionale accantonare, fino a perderle, le tradizionali varietà di fragola, con l'unica prospettiva di essere costretti a comprare le nuove specie da chi le ha, nel frattempo, brevettate e ne detiene la proprietà. Non solo non è dato di dissentire, ma ormai neanche (e questo appare inaccettabile) di sapere. L'AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) ha recentemente sottolineato, secondo dati forniti dal Ministero della sanità che, anche nei mangimi da Agricoltura biologica contenenti sola, l'Ogm c'è o quantomeno lo si riscontra ad un'analisi qualitativa in molti casi. Per i prodotti convenzionali che riportano esclusivamente il marchio Ogm Free, poi, i risultati sono ancora peggiori. Sembra esserci il tentativo di chi ha provato a convincere i consumatori dell'utilità dell'opzione transgenica (perfino per risolvere il problema della fame nel mondo ed altre amenità), e non c'è riuscito, di creare confusione mescolando sementi transgeniche con quelle convenzionali, in modo da poter poi affermare che neppure l'Agricoltura biologica ne sia esente. Significa mettere l'Europa intera di fronte al fatto compiuto, per rendere meno efficace qualsiasi tentativo di differenziazione tra produzioni legate al territorio e produzioni standardizzate. L'AIAB continua, anche per questo rischio, a rifiutare il concetto di soglia minima di tolleranza, perché questo sarebbe un raggiro per i consumatori e una beffa per i tanti produttori biologici italiani che da anni promuovono e si impegnano su determinati valori etici. L'associazione ritiene molto più serio impegnarsi per: - controlli più severi ed efficaci nell'applicazione delle Norme comunitarie a tutela degli alimenti di qualità controllata e garantita; - l'avvio di un piano sementiero nazionale che svincoli il nostro paese dalla dipendenza dalle sementi selezionate altrove, ricostruendo il patrimonio genetico e culturale del nostro tipico comparto agricolo; - un progetto di ricerca e sperimentazione per la selezione e la ricostituzione del patrimonio di varietà tipiche e locali, adatte all'agricoltura biologica; - lo sviluppo di una zootecnia collinare e montana che liberi dal problema della razione alimentare proteica (sola) oggi a rischio. Tutto questo però non può prescindere dal ruolo e dall'impegno dei cittadini/consumatori attenti, coinvolti e coscienti del significato e dei problemi dell'agricoltura, responsabile della qualità del territorio oltre che dei cibi. E ancora alle loro scelte, quotidiane e consapevoli, ed alla forza insita in esse (oltre che al segnale in termini di domanda di mercato) che si rivolge il messaggio culturale di questo libretto. Franco Zecchinato