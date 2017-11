Bioarchitettura. Terra e paglia nel cuore della Sardegna

Il progetto, redatto dagli architetti Garau e Piras, nel comune di Vallermosa (CA) prevede la costruzione dell'abitazione su due livelli: al piano terra si sviluppano la cucina, il soggiorno e due camere, al primo piano un atelier, esternamente un laboratorio per i prodotti agricoli dell'azienda. I corpi di fabbrica dell'abitazione e del laboratorio sono collegati da un loggiato e sono disposti in modo da formare una corte aperta orientata verso sud. La struttura costruttiva di ogni edificio è formata da fondazioni e zoccolature in pietra con malta di calce, mentre i muri portanti sono realizzati in blocchi di terra cruda. I solai, così come il tetto, sono realizzati in legno di castagno sardo. Con lo stesso materiale sono stati realizzati i serramenti di porte e finestre. Ulteriormente il tetto è costituito da un incannicciato, da pannelli termoisolanti, da una intercapedine ventilata e un manto di tegole sarde. La climatizzazione degli ambienti è ottenuta secondo processi naturali, grazie alla disposizione delle aperture, che consentono una ventilazione ottimale. Inoltre il loggiato, diventa un elemento di regolazione del clima poiché in estate, nelle ore più calde della giornata, protegge dal sole la zona giorno e consente il passaggio dei raggi solari d'inverno. I clienti volevano una casa con un loggiato ad archi: uno spazio dove fosse possibile vivere sia di giorno che di sera, addirittura anche d'inverno nelle ore più calde. Uno spazio dove fosse possibile lavorare, mangiare, riposare e ricevere le persone. I committenti hanno scelto di realizzare i muri portanti in mattoni di terra e paglia essiccati al sole. Tale scelta è avvenuta perché essi volevano mantenere una continuità generazionale, infatti i loro nonni abitavano in case costruite con questo materiale e ne conoscevano bene le qualità. Piaceva soprattutto la possibilità di ottenere muri spessi anche 40 cm, solidi, rassicuranti e capaci di garantire la salubrità degli interni, di "generare" fresco d'estate e, viceversa, capacità di conservare il calore d'inverno. Nella produzione di questi mattoni sono stati coinvolti sia i familiari che gli amici, cosi come si faceva in passato in occasione della costruzione della casa. Silvano Piras