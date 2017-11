Bioarchitettura: una ristrutturazione a Milano

Ubicato all'ultimo piano di un edificio a corte di inizio secolo, l'appartamento ha un accesso dai ballatoi esterni. Come per tanti appartamenti milanesi la situazione iniziale ha presentato diverse difficoltà: l'accostamento di diversi materiali come alluminio, gres, ferro, una scarsa illuminazione interna e una pessima distribuzione dei locali. Gli scopi principali di questo intervento, realizzato con criteri di bioarchitettura, di seguito descritti, sono stati raggiunti mantenendo comunque un budget ristretto, e ovviamente nel rispetto delle normative comunali e igienico-sanitarie. I principali obiettivi dell'intervento sono stati i seguenti: sfruttare al massimo gli spazi interni rendendoli più vivibili e una migliore suddivisione delle funzioni, utilizzando al meglio tutti i volumi disponibili. Interventi strutturali Dove i muri lo consentivano, sono state ricavate all'interno delle nicchie per poter inserire dei ripiani porta oggetti. Il bagno, originariamente spazio angusto e invivibile è stato trasformato riducendo il numero degli apparecchi sanitari al minimo indispensabile: vasca e doccia sono state incorpate in un unico corpo circolare, creato appositamente; il lavandino è stato posizionato nell'antibagno ed è stato creato un controsoffitto portante in legno che consentisse lo sfruttamento della parte alta del locale come ripostiglio; la porta ad anta di separazione tra bagno e antibagno è stata sostituita con una porta scorrevole a scomparsa. La rimozione di tutte le controsoffittature in cartongesso ha permesso di sfruttare al massimo l'altezza dei locali, consentendo di riportare alla luce e di recuperare il soffitto esistente costituito da travetti e tavole di legno. Dato lo scarso illuminamento dei locali, è stato rafforzata l'illuminazione naturale, eliminando una parte di soffitto e inserendo nel tetto (previo consenso del condominio) un nuovo lucernario. Finiture Nei materiali scelti si sono impiegati colori chiari: le pareti color giallo, i pavimenti e i mobili interni di legno sbiancato hanno aumentato la rifrazione solare. Tutte le tinteggiature interne sono state realizzate impiegando colori a base di resine naturali. Impianto elettrico Si è cercato di ridurre al minimo il numero delle prese elettriche, e nella zona notte esse sono ubicate il più lontano possibile dal letto. Per evitare la formazione di campi magnetici, le linee di alimentazione elettriche sono state predisposte seguendo tracciati "a stella", evitando i "tracciati chiusi". I materiali I materiali eco-compatibili utilizzati sia nei rivestimenti che negli arredi, sono stati appositamente progettati e realizzati su misura da artigiani. Per quanto possibile si è proceduto ad eliminare i materiali metallici, sia negli arredi che nei materiali da costruzione. Nella sala e nella camera da letto per il pavimento si sono impiegati listoni di abete inchiodati su travetti, trattati con impregnante sbiancante oleoso a base naturale. In cucina i mobili sono stati realizzati da un artigiano con legno massello di pino sbiancato, trattato con impregnante sbiancante oleoso a base naturale e piano in faggio trattato ad olio con lavello in alluminio. Tali scelte da un lato hanno reso gli ambienti più luminosi, dall'altro hanno creato maggior "calore" e intimità all'interno dei locali. Il pino e l'abete sono stati impiegati per ragioni economiche non essendo legni "pregiati", e per ragioni etiche: non provengono da aree soggette a disboscamento (diversamente dal teak). Nel bagno come pavimento e rivestimento a parete sono state utilizzate piastrelle di marmo anticato e una nuova vasca circolare rivestita in mosaico di argilla, materiale più naturale del solito mosaico in vetro, in quanto viene prodotto con un processo molto più semplice e più economico. Il mobile del lavello realizzato su misura con legno in pino sbiancato, trattato con impregnante sbiancante oleoso a base naturale, e piano in faggio trattato ad olio, sono stati scelti per le stesse motivazioni di cui sopra, con l'inserimento di un lavello in rame, creato da un tornitore (impiegando un vecchio stampo fatto ad inizio secolo per un locale "Campari"). Nella sala infine è stato inserito un nuovo camino realizzato con mattoni refrattari e con il riutilizzo di una trave recuperata dal vecchio soffitto.