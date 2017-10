Biodanza e Massaggio Dolce

Biodanza e Massaggio Dolce Un viaggio nel mondo del contatto e della carezza, alla riscoperta delle proprie energie vitali. Una settimana per rilassarsi e rigenerarsi in un posto meraviglioso tra la Toscana e l'Umbria. 28 Luglio - 4 Agosto La Biodanza è un sistema di integrazione "affettivo-motoria" che per mezzo di semplici esercizi-danze favorisce la comunicazione, l'incontro con se stessi e con gli altri. Questo sistema è stato creato dallo psicologo e antropologo cileno Rolando Toro, che per lungo tempo ha studiato il ruolo della musica e della danza nei riturali di guarigione, celebrazione e iniziazione presso varie culture. Per informazioni: Aberto Bonazzi: 02 5275821 Viviana Geron: 02 26825314 Cell: 0347 1503829 email: alberto@biodanza.it email: beproud@tiscalinet.it

