Convenzione sulla diversità biologica

La "Convenzione sulla diversità biologica", che costituisce uno degli esiti operativi della Conferenza di Rio de Janeiro, attribuisce un valore assolutamente preminente, per la conservazione del patrimonio naturale, alla istituzione di un "sistema di aree protette". Parchi e riserve naturali rientrano in questa definizione. Essi sono dunque aree individuate, pianificate e gestite con lo scopo di preservare la natura e la sua bio-diversità. A questo fine nelle aree protette sono svolte azioni mirate alla riqualificazione e al restauro di ambienti degradati, alla crescita della conoscenza del patrimonio naturale, alla divulgazione e alla didattica delle scienze naturali e ambientali, alla promozione di attività compatibili che favoriscano uno sviluppo sostenibile, cioè ecologicamente sano ed equo nella distribuzione dei benefici. Ovviamente tali azioni hanno diversa rilevanza nei parchi rispetto alle riserve. Mentre i primi sono sistemi territoriali più ampi e complessi, ai quali è assegnato un ruolo di aree laboratorio per l'applicazione diffusa e generalizzata dei principi dello sviluppo sostenibile, alle riserve, che sono territori di estensione limitata, rimangono compiti di tutela e di conservazione.