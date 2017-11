Biodiversità in Italia

5820 specie vegetali (di cui 5320 specie di piante erbacee). Oggigiorno 463 specie vegetali sono in pericolo o in via di estinzione. 39.000 differenti specie di insetti; 100 specie di Mammiferi (quasi tutti in pericolo di estinzione); 400 specie di Uccelli (di cui però sono poco conosciute la distribuzione numerica e le strutture delle popolazioni); 44 specie di Rettili (descritte con completezza); 32 specie di Anfibi (in grave pericolo di estinzione); 63 specie tra Ciclostomi (lamprede) e pesci d'acqua dolce; 440 di pesci marini. L'essere umano ha poi introdotto decine di specie provenienti da altri paesi. La facilità con cui si attraversano i continenti, ha incrementato il numero di specie estranee introdotte nel nostro paese. Quando una specie viene introdotta in un ecosistema dove non è mai stata prima può sbilanciare il processo naturale che mantiene l'ecosistema in equilibrio. Questo fenomeno può portare la scomparsa delle specie native.