Assobio, biologico in forte crescita anche nel 2016

Cresce sempre più l'attenzione verso l'alimentazione biologica e aumentano di conseguenza gli acquisti di prodotti ottenuti con tecniche sostenibili, senza il ricorso a fertilizzanti e pesticidi chimici di sintesi e senza mangimi ogm. Buoni per l'ambiente e per noi, insomma. Secondo le stime di AssoBio, l’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici, il mercato biologico, nel 2016, registrerà una crescita complessiva del 20 per cento.

Le previsioni per il 2016

Forti le esportazioni

Segno positivo per grande distribuzione e negozi

Nuove aziende e nuovi posti di lavoro