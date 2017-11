BioMilano, la città del futuro

In cosa consiste la mostra all'Accademia britannica di Roma? E' una mostra che racconta, attraverso sei progetti sul futuro di Milano, come una città grande, importante, europea può cambiare il suo destino, cioè smettere di essere semplicemente una città che cresce consumando suolo, mangiando agricoltura, occupando natura, ma provando invece ad avere un rapporto nuovo, di scambio, di rispetto, con le grandi aree agricole che ancora la circondano. Perché una mostra su Milano a Roma? Perché l'Expo di Milano sarà un evento per tutta l'Italia. Il progetto che abbiamo scelto è molto forte: si tratta dell'idea di trasformare il sito di Expo in un grande orto botanico, dove tutti i Paesi del mondo verranno a mostrare come coltivano la terra, come producono beni agricoli che vengono trasformati in cibo. Sarà un paesaggio unico, che non si è mai visto nella storia dell'umanità. E' un progetto che richiede grande attenzione politica e a volte ho il dubbio che questa attenzione non ci sia. La prima parte di BioMilano è ambientata in un ipotetico futuro, in una Milano del 2030. Lei, come architetto e come milanese, come vorrebbe che fosse la città tra vent'anni? Mi immagino una città circondata da un grande bosco, che in questi anni abbiamo iniziato a costruire attorno a Milano e che ha al suo interno alcune aree di coltivazione con un'agricoltura che produce beni per i cittadini. Mi immagino una città con edifici che hanno sempre più un rapporto stretto con il verde, con le dimensioni biologiche e la biodiversità vegetale. In particolare immagino degli edifici alti che però sono completamente rivestiti da alberi di 3, 6, 8 metri. Una città dove le aree industriali abbandonate vengono bonificate, non attraverso grandi opere di scavo ma attraverso le coltivazioni, che sono oggi dei processi di decontaminazione che avvengono attraverso le radici delle piante. Immagino una città di questo tipo, in cui l'edilizia sociale si fa con piccole case a bassissimo costo, prodotte col legno ricavato dalle foreste che stanno attorno alla città. Insomma una città in cui la dimensione della vita quotidiana scambia di continuo con l'agricoltura e la natura. Il suo slogan è stato "Cambiamo città, restiamo a Milano". Come si può cambiare Milano oggi? Quello che faccio vedere nella mostra sono sei modi per cambiare Milano a partire da un tessuto di piccole e medie imprese. Io penso che per cambiare una città oggi dobbiamo avere dei progetti di questo tipo, ma contemporaneamente far capire quali sono gli strumenti produttivi, imprenditoriali con cui si può arrivare a raggiungere questa visione.