Birmania Day

Libertà di parola, di pensiero, di espressione. Noi le diamo per scontate, per acquisite, ma al popolo birmano non è concesso, ormai soggetto, da più di 40 anni, ad una logorante dittatura. Quello che sta succedendo in questi giorni, anche se in un lontano paese, è sulla bocca di tutta l'opinione pubblica, grazie anche al potere della rete. Sono giorni che, per le strade delle maggiori città dell'ex Birmania, dalla capitale Yangon, alla seconda città più grande, Mandalay, così come a Meiktila, a Pakokku e a Mogok, centinaia di monaci, votati per scelta di vita alla non violenza, manifestano pacificamente contro la dittatura militare. E da un po' di giorni si è unita pure la gente comune. Ma le manifestazioni erano iniziate già quest'estate, quando l'ultimo aumento dei costi dovuti all'inflazione, ha tolto le forze alla popolazione. Ad aver reagito per primi, sono inizialmente stati gli abitanti di alcuni villaggi, all'annuncio dell'ennesimo, brusco aumento del prezzo del carburante (raddoppiata la benzina, quintuplicato il gas naturale). Il biglietto del bus che li trasportava al lavoro è triplicato e andare in fabbrica è diventato un lusso. La corrente elettrica manca un giorno sì e uno no. Pensando che uno stipendio medio non arriva a 20 euro al mese, si capisce come la popolazione sia allo stremo. La repressione in questi ultimi giorni ha raggiunto livelli drammatici, nonostante la censura e il blocco dell'informazione non faccia conoscere effettivamente quante persone siano state arrestate, ferite o uccise. La mobilitazione è mondiale e, dall'Onu ad Amnesty International, si stanno organizzando sit-in, presidi e veglie in favore della comunità buddista e della popolazione birmana. Rudi Bressa