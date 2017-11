Biscotti con burro di arachidi

Ingredienti per i biscotti con burro di arachidi

1 tazza di burro di arachidi

1/2 tazza di zucchero muscovado

50 ml olio d’oliva

1 uovo

1 tazza di farina di farro

1 cucchiaino di lievito per dolci

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180°C. In una ciotola di medie dimensioni unire la farina e il lievito.

In una ciotola grande, sbattere insieme il burro di arachidi, lo zucchero e l’olio fino ad ottenere un composto liscio. Sbattere l’uovo e aggiungere al composto. Unire, a poco a poco, la farina, continuando a sbattere.

Su un foglio di carta forno, con l’aiuto di un cucchiaio formare delle palline. Cuocere i biscotti fino a quando non siano leggermente dorati, per circa minuti. Far raffreddare su una griglia prima di servire.