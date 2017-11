Biscotti di avena con semi di sesamo e di papavero

Ingredienti per biscotti di avena con semi di sesamo e di papavero

50 g noci pecan

50 g farina d’avena

50 g farina di farro

pizzico di sale

1/2 cucchiaino di lievito in polvere

80 ml olio d’oliva

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

2 cucchiaini di zucchero muscovado

1 cucchiaino di semi di sesamo

½ cucchiaino di semi di papavero

Preparazione

Tostare le noci pecan in forno per qualche minuto fino a quando non siano dorate. Far raffreddare.

Mescolare insieme in un robot da cucina le noci pecan, la farina di avena, la farina di farro, il sale, il lievito in polvere, fino a quando le noci non siano macinate abbastanza finemente.

Sbattere l’olio, un cucchiaino di zucchero e la vaniglia fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unire gli ingredienti secchi a quelli liquidi.

Avvolgere l’impasto ottenuto nella pellicola e far raffreddare in frigo per circa 2 ore. Con l’aiuto della carta forno e della farina appiattire il composto dello spessore di circa 5 mm.

Far riposare in frigo per circa 30 minuti. Preriscaldate il forno a 180°C. Mentre l’impasto si raffredda e il forno si riscalda, mescolare un cucchiaino di zucchero con i semi di sesamo e i semi di papavero.

Spargere il composto di zucchero e semi sull’impasto e tagliare i biscotti della forma desiderata.

Cuocere per circa 10 minuti. Far raffreddare e servire.