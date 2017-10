Biscotti salati con formaggio

Ingredienti per i biscotti salati con formaggio

50 g burro

1 tazza formaggio tipo scamorza

1/4 tazza latte

un pizzico di peperoncino

sale, pepe

Preparazione

In un contenitore unire la farina, il peperoncino, il sale e il pepe.

Grattuggiare a parte la scamorza. Aggiungere alla farina il burro sciolto a bagno maria e amalgamare con l’aiuto di un cucchiaio.

Unire il formaggio e continuare a mescolare fino a quando il composto non sia ben omogeneo.

Formare un cilindro con l’impasto e avvolgere con la pellicola.

Lasciare riposare in frigo per almeno un’ora. Una volta che il composto è ben freddo tagliare la pasta a rondelle di circa mezzo cm e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti.