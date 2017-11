Biscotti di mais allo zenzero

Ingredienti per 6/8 persone 190 g di farina di mais biologica 1 bicchiere di latte + 4 cucchiai 2 cucchiaini di lievito per dolci 70 g di fiocchi di avena 125 ml di melassa 1 uovo 4 cucchiai di miele 1/2 cucchiaino di noce moscata macinata 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere Preparazione Preriscaldare il forno a 180° C. Foderare di carta da forno due teglie. In una ciotola mescolare la farina, il lievito, i fiocchi di avena, la noce moscata e lo zenzero; in un'altra amalgamare l'olio, la melassa, il miele, l'uovo ed il latte. Unire il contenuto della prima ciotola alla seconda e continuare a mescolare. Servendosi di un cucchiaino formare dei biscottini e disporli nelle due teglie. Infornare i biscotti e cuocere per 10 minuti, fino a quando i biscotti saranno gonfi e morbidi al tatto. Lasciar raffreddare e servire. Varianti Per biscotti più ricchi aggiungere all'impasto 60 g di uva passa sminuzzata, dimezzando però la quantità di miele. Notizie e Consigli La melassa è ricca di vitamine del complesso B, di potassio e ferro e calcio. E' comunque un alimento ad elevato contenuto di zuccheri e perciò deve essere usata con moderazione.