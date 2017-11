Songs for Tibet – The Art of Peace’

Non solo iTunes, ma anche le pagine per scaricare i contenuti del negozio online di libri e musica Amazon: tutto bloccato agli utenti di Internet in Cina. Questo, per impedire la vendita di 'Songs for Tibet - The Art of Peace' in prossimità dei Giochi Olimpici di Pechino, uno splendido album che raccoglie versioni speciali di canzoni di grandi musicisti a favore della causa del Tibet. Anche artisticamente l'opera è splendida. Sting ha ceduto 'Send Your Love' nel mix inedito "Art of Peace". Imogen Heap 'Hide and Seek 2' che riecheggia in una momentanea intonazione iniziale proprio i canti dei Lama. Alanis Morissette 'Versions Of Violence' registrata in "Dressing Room In Cologne, Germany". John Mayer 'Belief'. Regina Spektor 'Better' in versione piano e voce. Moby con un'eccezionale 'We Are All Made Of Stars' in un riarrangiamento 2008 al confine tra l'acustico e l'elettronico. Damien Rice & The Cheshire Project 'Making Noise'. Vanessa Carlton una delicatissima e triste 'More Than This' Campfire Take. Duncan Sheik 'Nothing Fades' (Kosen Rufu Version). Dave Matthews & Tim Reynolds 'Where Are You Going' live in Barcellona. Suzanne Vega un'eterea 'Song Of Sand' Great City Version. Garbage 'All The Good In This Life'. Rush 'Hope' live "for The Art of Peace". Jonatha Brooke 'Madonna On The Curb' (Peace Mix). Joan Armatrading 'In These Times' (The Concord Mix). Teitur una ragguardevole 'All My Mistakes' feat. Tarira in cui afferma "tutti i miei errori possono diventare capolavori". Jackson Browne 'Alive In The World'. Ben Harper 'Better Way' live in Six-Fours-les-Plage. Rupert Hine 'The Heart Of The Matter' (Underlying Mix). E infine un'esclusiva Underworld 'To Heal (and Restore Broken Bodies)' in cui è campionata l'ipnotica voce di un Lama tibetano che riafferma la missione ultima di ogni essere vivente, secondo il buddhismo: "guarire e alleviare la sofferenza di ogni essere vivente". L'album 'Songs for Tibet - The Art of Peace' è scaricabile da iTunes e Amazon. Su iTunes USA lo stesso album comprende anche una video-intervista a HH il Dalai Lama.