Bmw X6 Active Hybrid

Bmw X6 Active Hybrid: Molto elegante, questa SAV (Sport Activity Vehicle) è alimentata da due motori elettrici più uno convenzionale, primo esempio al mondo per questo tipo di gamma. Grazie al sistema BMW ActiveHybrid, il motore a combustione interna è stato combinato con due potenti elettromotori, con una riduzione dei consumi e delle emissioni del 20%. Con il cambio attivo Two-Mode, che si basa su un cambio continuo definito ECVT (Electric Continuously Variable Transmission), le due modalità di esercizio sono ottimizzate, una per le basse velocità e l?altra per le velocità più elevate.