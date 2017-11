Boccioni “pittore scultore futurista”

Ma come nasce l'interesse di Boccioni per l'arte plastica? Il suo percorso biografico-artistico, fulmineo e straordinario a un tempo, è il cardine della mostra. Boccioni si dedica alla scultura tra il 1912 e il 1914, realizzando tredici sculture, di cui ne sono rimaste purtroppo soltanto quattro. Grazie a un lungo lavoro di ricerca è possibile ammirare circa settanta tra dipinti, disegni e sculture di Boccioni, in cui si evincono la passione, lo studio incessante, la teorizzazione e infine la realizzazione di opere nelle quali risulta preminente la voglia di esprimersi dell'artista attraverso forme spaziali autonome che saranno riconosciute come profondamente innovatrici nella scultura dell'epoca. A confronto sono poste alcune opere di celebri contemporanei di Boccioni, come Auguste Rodin, Pablo Picasso, Medardo Rosso, Giacomo Balla e Gino Severini. Una scelta di riproduzioni fotografiche - scattate soprattutto dallo stesso Boccioni - tratte da un eccezionale corpus studiato in questa occasione in modo analitico, accompagna i visitatori, offrendo una testimonianza visiva e di grande impatto dell'attività di Boccioni, del suo studio, delle relazioni familiari e di amicizia, delle esposizioni che all'epoca lo videro protagonista. Arricchiscono infine il percorso della mostra esemplari di cataloghi, libri, fotografie, lettere, documenti d'epoca, che rendono il clima dell'esaltante periodo del primo futurismo, che Boccioni visse da protagonista. Catalogo edito da Skira Orario: da Martedì a Domenica dalle 9.30 alle 19.30 Giovedì dalle 9.30 alle 22.30 Informazioni: tel. 02 860165 Sonia Tarantola